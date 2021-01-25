«Спасибо тебе! Люблю»: избранница Дмитрия Шепелева сделала публичное признание

25 января, когда вся страна празднует Татьянин день, свой день рождения отмечает известный ведущий и шоумен Дмитрий Шепелев. Звезде экрана исполнилось 38 лет. Одной из первых знаменитость поздравила его избранница, дизайнер Екатерина Тулупова. Блондинка поделилась совместным фото с Дмитрием Шепелевым на своей страничке в Instagram и трогательно призналась ему в любви.

«Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся». Спасибо тебе! С днем рождения! Люблю», — написала Екатерина Тулупова.

Подписчики молодой женщины поспешили присоединиться к поздравлениям.

«Счастья и здоровья имениннику и всему семейству! Поздравляем!», «С днем рождения, вашу половинку! Пусть все будет хорошо», «С днем рождения Димы, Кать», — такие комментарии оставляют под постом Тулуповой знакомые звездной пары.

Напомним, что Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова начали встречаться в 2017 году и долго скрывали свои отношения от общественности. Лишь недавно шоумен и его избранница стали открыто говорить о чувствах друг к другу и совместных планах. Не так давно пара приобрела элитную квартиру.

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Стоит отметить, что у Екатерины Тулуповой есть дочка Лада, она — ровесница сына Дмитрия Шепелева от Жанны Фриске Платона. Телеведущий воспитывает девочку, как родную и всегда подчеркивает, что у него двое детей.

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