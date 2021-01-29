«Терпение и труд»: Костомаров показал, как его дочь от Домниной проводит тренировки

После Нового года Роман Костомаров и Оксана Домнина решили провести отпуск в Сочи. Фигуристы наслаждались отдыхом в горах и красивыми пейзажами, о чем рассказывали в своих микроблогах. А вот дочь фигуристов — 10-летняя Настя — тем временем оттачивала мастерство на кортах. Девочка профессионально занимается теннисом. В своем Instagram Роман опубликовал видеоролик, на кадрах которого его дочь тренируется на открытой площадке.

«Вперед, вперед, вперед! Терпение и труд, все перетрут!» — написал Костомаров.

Фанаты отметили целеустремленность девочки.

«Умника! Молодец!» — писали пользователи Сети.

Напомним, также у Романа и Оксана есть сын Илья. Недавно ему исполнилось пять лет. Спортивные родители уже поставили малыша на коньки.

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