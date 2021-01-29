Милая и нежная: Алина Кабаева запечатлелась в тренче серо-коричневого цвета в центре Москвы

Фотографии очаровательной спортсменки, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой время от времени попадают в Сеть. В фанатской группе непревзойденной гимнастки появилось ее невероятно нежное фото. Алина Кабаева позирует на фоне панорамного окна в здании, расположенном в самом центре Москвы. За стеклом прекрасно виден памятник Петру I работы Зураба Церетели, установленный в месте стрелки Москвы-реки и Водоотводного канала.

Алина Кабаева облачилась в модный тренч сложного цвета taupe. Он получил свое название от крота, шкурка которого имеет оригинальную окраску — смесь серого с коричневым и с сиреневатым оттенком. Этот цвет сложен даже для описания! Алине Кабаевой он невероятно идет, придавая красавице еще больше очарования. Что отметили и поклонники спортсменки.

«Сама прелесть, сама большая молодец! Российская гордость!», «Милая и нежная», «Красавица», «Невероятная девушка», — высказываются преданные фанаты Алины Кабаевой.

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