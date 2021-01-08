Алина Кабаева в белоснежном платье запечатлелась с необыкновенной улыбкой

На фанатской страничке олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой в Instagram появилась красивая фотография российской красавицы. На фотографии звезда запечатлена в белоснежном красивом платье. Ее улыбка не может не вызвать очарование и восхищение у многих.

Напомним, что Алина Кабаева в далеком 2004 году с блеском победила в соревнованиях по многоборью на Олимпиаде в греческих Афинах. Тогда никто и близко не смог составить ей конкуренцию.

Кроме того, у нее в коллекции огромное количество золотых наград, выигранных на чемпионатах мира и Европы. По мнению многих экспертов и специалистов, именно Алина Кабаева считается самой выдающей российской гимнасткой в истории этого вида спорта.

Отметим, что какое-то время после завершения своей блистательной карьеры Алина Кабаева занималась депутатской деятельностью. Позже, в 2014 году, она заняла пост председателя совета директоров холдинга «Национальная медиа группа».

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