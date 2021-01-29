Страшная трагедия: Татьяна Тотьмянина почтила память погибшей мамы

Наталья Васильевна разбилась в ДТП двенадцать лет назад.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина 29 января отмечает день памяти своей мамы Натальи Васильевны.

Татьяна опубликовала в Instagram совместное фото с близким человеком.

«Мама», — коротко подписала Тотьмянина снимок, давая понять, что ей все еще больно говорить о потере.

Ровно двенадцать лет назад, 29 января 2009 года,женщина умерла, неделю пробыв в коме после страшной аварии. Джип, которым управляла сама Наталья Васильевна, на скользкой трассе вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком.

С тяжелыми травмами головы Наталья Тотьмянина была доставлена сначала в больницу города Чудова Новгородской области, а затем переведена в одну из клиник Санкт-Петербурга, врачи которой не смогли спасти женщину.

Всю неделю, пока Наталья Васильевна была в реанимации, ее дочка Татьяна Тотьмянина находилась в клинике рядом с ней. А когда выдавались свободные минуты, молилась за здоровье мамочки в одном из храмов Санкт-Петербурга. 29 января женщина скончалась, не приходя в сознание.

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