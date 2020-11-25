«Дед и внучки»: Татьяна Тотьмянина показала отца и подросших дочек

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек. Старшей Лизе недавно исполнилось одиннадцать лет, а младшей Мишель — пять. Фигуристка часто делится снимками дочек со своими фанатами в Instagram. На этот раз Татьяна запечатлела девочек рядом со своим отцом.

«Дед и внучки», — подписала снимок Тотьмянина.

Фанаты засыпали спортсменку добрыми комментариями.

«Счастье! Как хорошо, когда есть дедушка! Прелесть!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Тотьмянина участвовала в новом сезоне шоу «Ледниковый период», но на одной из тренировок получила травму и была вынуждена покинуть проект. Ягудин же в новом сезоне шоу является его ведущим. Пару ему составила олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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