Театральная люстра, многометровые потолки и лепнина: Рудковская показала свой роскошный офис

Продюсер и светская львица призналась, что очень много работает, и продемонстрировала кабинет, в котором трудится.

46-летняя Яна Рудковская – музыкальный продюсер нескольких звезд и групп. К тому же, светская львица очень активно погружена в дела мужа, фигуриста Евгения Плющенко – она помогала ему строить ледовый дворец, организовывать шоу в новогодние каникулы, а теперь готовится к торжественному открытию спортивной академии.

«Новые: шоу, треки, клипы и проекты! Открытие Ледовой Академии @angelsofplushenko в Подмосковье, а затем в Москве! Мы готовим сотрудничество с крупнейшими мировыми и российскими брендами для наших артистов и спортсменов», — поведала о ближайших планах Рудковская.

Светская львица запечатлелась в своем просторном рабочем кабинете. Она показала несколько ракурсов офиса, имеющего многометровые потолки, большие окна, и оформленного, словно помещение музея: стены украшены барельефами и лепниной, золотыми лентами, а освещается хрустальной роскошной люстрой, наподобие тех, что висят в театрах.

Кроме того, отдельная стена отведена под достижения: статуэтки, Кубки и различные награды. Рядом с ней – стена самолюбования, то есть все глянцевые обложки, на которых когда-то Рудковская появлялась одна или с мужем и сыном.

Подписчики пришли в неописуемый восторг от увиденного. Они поспешили выразить свое мнение, и у каждого из фолловеров оно получилось субъективным:

«Какой-то офис пафосный, особенно люстра. Музей да, дома тоже да или ресторан, но с офисом как-то в мою голову не укладывается», «Яна, все красиво, но Вам комфортно без дневного света в кабинете? Или это снято поздним вечером?», «Видать вы очень любите свою работу», «Шикарный у вас офис Яна!», «Крутой офис», — пишут фолловеры.

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