«Не Плющенко, а Плюшкин»: Рудковская показала заваленную игрушками детскую комнату Гном Гномыча

Недавно телеведущая Ксения Бородина по просьбе подписчиков в Сети провела экскурсию по детским комнатам своих дочек. Спальни наследниц оформлены в едином стиле – нежного пастельно-розового цвета мебель, стены и кровати. Довольно просторные помещения девочек включают отдельную гардеробную и ванную.

Вслед за Бородиной показала комнату старшего сына от Плющенко Яна Рудковская. Восьмилетний Саша, или Гном Гномыч, как привыкли обращаться к нему родителям, — позвал маму сам. Он хотел продемонстрировать замок из коробок Лего. Родительница зашла к ребенку с телефоном и начала рум-тур.

— Вообще! Ты просто Плюшкин! Ты не Плющенко, а Плюшкин!», — поразилась мама, увидев комнату сына. — Я просто играл!, — парирует мальчик.

Оказалось, что помимо огромной стены из Лего, у Саши множество игрушек, которым не нашлось нигде, кроме стульев и комодов, места. Рудковская показала просторную спальню, стену почета, где висят медали и грамоты, а также заглянула в ванную.

«Заходим в большой, прекрасный, красивый туалет, который когда-то был большим и красивым, и что мы здесь видим?!», — недоумевает мама.

В кадре – кучи игрушек, которыми завалена ванная комнаты в разных местах. «Склад игрушек! Саш, зачем тебе столько игрушек?», — спрашивает мама. И добавляет: «Скоро у тебя уже ванные не будет видно. Такая красивая ванна у тебя была».

Оказалось, что у мальчика все под контролем: в ванной он организовал себе вторую комнату – игровую. «Самая лучшая комната!», — объясняет Гном Гномыч.

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