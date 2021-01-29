«Чей сын?»: Стоцкая с похожим на Киркорова наследником запечатлелась в гримерке театра

Звезда сцены Анастасия Стоцкая в прошлом театральном сезоне выступила в мюзикле «Шахматы», премьеру которой посетил весь свет отечественного шоу-бизнеса. Даже «король поп-музыки» Филипп Киркоров, некогда бывший продюсером певицы, выступил с ней в одной из постановок, добавив огня и яркости истории.

Оказывается, в мюзикле задействован и первенец Стоцкой, девятилетний Саша. Мальчик, которого часто называют сыном Киркорова за его поразительное сходство с певцом, запечатлелся на видео в маминых объятиях.

«Сегодня играем с моим сыночком «Шахматы», — сняла на видео себя с сыном звезда. И спросила наследника: «Кого ты играешь? Это кто – Ванечка? Чей сын?».

— сын Сергиевского, — ответил мальчик. — …советского шахматиста, подхватила мама.

К слову, 38-летняя Стоцкая замужем за ресторатором Сергеем Абгаряном. И не раз опровергала слухи о том, что отцом сына Саши является именно он, а не Киркоров. Однако, тест ДНК артистка делать отказалась наотрез.

Детей у Стоцкой и Абгаряна двое — в браке у актрисы подрастает трехлетняя дочь Вера.

Смотрите также