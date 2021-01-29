«Импозантный красавец»: смерть Василия Ланового потрясла Иосифа Пригожина

Продюсер почтил память народного артиста СССР, опубликовав недавнее общее фото с легендой театра и кино.

Конец января ознаменовался трагической новостью из мира отечественного кино и театра. На 87-м году жизни умер Василий Лановой, настоящая легенда советской и российской культуры. Знаменитый актер несколько недель сражался с осложнениями, вызванными коронавирусом, но бой оказался непосильным. Василий Семенович пережил клиническую смерть, а спустя несколько часов наступила физическая…

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Об утрате, которую понесла страна с уходом Василия Ланового, высказался продюсер Иосиф Пригожин. Он написал в микроблоге:

«Уходит целая эпоха, плеяда выдающихся достойнейших людей, символов советского и русского кинематографа. Василий Семенович Лановой, импозантный красавец, был кумиром миллионов женщин нашей планеты. Светлая память, дорогой Василий Семенович, всегда будет о вас жить в наших сердцах», — написал Пригожин.

Продюсер разместил одно из недавних совместных фото, на котором вместе с женой Валерией позирует рядом со статным красавцем советского кинематографа Василием Лановым.

К слову, коронавирус стал причиной смерти и Бориса Грачевского, умершего буквально две недели назад, 14 января. Создатель «Ералаша» ушел из жизни на 72-м году жизни.

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