«А снег идет, а снег идет»: Галкин полюбовался погодой из окон своего дворца в деревне Грязь

Несколько лет назад Максим Галкин построил большой дворец в деревни Грязи, где теперь проживает со своей семьей – супругой Аллой Борисовной и двойняшками Лизой и Гарри. Из окон своего особняка юморист решил запечатлеть погоду за окном. Романтичными кадрами поделился в своем микроблоге с фанатами.

«А снег идет, а снег идет», — этими словами из популярной песни в исполнении Майи Кристалинской сопровождался видеоряд.

Напомним, что Галкин женился на Пугачевой в 2011 году. В этом году пара отметит оловянную свадьбу. А их малышам исполнится по восемь лет. Добавим, что для Галкина этот брак стал первым, а для Пугачевой – пятым.

Смотрите также: