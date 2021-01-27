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«С любимым папой»: Лиза Галкина в розовом джемпере запечатлелась в объятиях отца

Наследнице юмориста в этом году исполнится 8 лет.

«С любимым папой»: Лиза Галкина в розовом джемпере запечатлелась в объятиях отца
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Лиза и Гарри Галкины в сентябре прошлого года стали первоклассниками. Малыши успевают не только ходить в школу, но и своими хобби удивляют. Они изучают французский язык, играют на фортепиано, поют песни. На днях Галкин показала в своем микроблоге, как с сыном занимался мелким ремонтом в своем дворце.

На фан-страничке Лизы в Instagram появился снимок, на котором она позировала в объятиях отца. Девочка нарядилась в нежно-розовый джемпер и обнимала Максима.

«С любимым папой», — подписано фото.

Фанаты бурно отреагировали на такой теплый снимок.

«Какие классные! Милые! Красивые! Обожаем вас! Всего вам хорошего!» — писали пользователи Сети.

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