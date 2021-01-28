«Моя блонди»: муж Бондарчук запечатлел ее в домашнем халатике

Летом прошлого года Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Пара много путешествует, недавно они побывали на Мальдивах. А в канун Нового года с размахом отметили 52-летие популярной блондинки. В своем Instagram Харченко запечатлел жену в домашнем халатике лавандового оттенка.

«Моя блонди», — подписал фото Сергей.

Пользователи Сети отметили, что Светлане очень идет этот оттенок, который подчеркивает глубину глаз.

«Ну, до чего же хороша! Красавица! Вам очень идет! Какая прекрасная!» — писали фанаты.

Напомним, что телеведущая развелась со знаменитым режиссером Федором Бондарчуком после 25 лет брака. Пара рассталась в 2016 году.

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