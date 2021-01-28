С самыми близкими: Ольга Кабо, облаченная в белое, уютно отпраздновала свое 53-летие

Наверное, многие удивятся, когда узнают, что красавице Ольге Кабо 28 января исполнилось уже 53 года. В отличие от некоторых звезд, которые тратят по 5 миллионов рублей за пышные праздники, она обошлась скромным торжеством в кругу семьи.

В своем блоге она сообщила о личном празднике скромно и сдержанно, обнародовав фото в полосатом топе и с бокалом свежевыжатого сока в руках.

«С утра телефон раскален! Принимаю поздравления от вас, дорогие мои! Как же мне тепло от вашей любви и добрых слов и пожеланий в мой адрес! Делюсь с вами своей радостью и еще раз заявляю: жизнь прекрасна! С днем рождения меня!» — написала она под снимком.

В то же время в stories Instagram актриса показала кадры празднования. На видео она тихо и по-семейному сидит с восьмилетним сыном Витей за столом и задувает свечу на праздничном торте, украшенном мармеладом.

А накануне звезда отметилась со своей 23-летней дочерью Татьяной в ресторане. Ольга выбрала деловой стиль, а вот ее наследница — романтичный с длинной пышной юбкой.

Отметим, что дети Кабо родились от разных отцов. Дочь появилась на свет в первом браке с бизнесменом с Эдуардом Василишиным, сын — во втором с Николаем Разгуляевым. Он тоже занимается бизнесом, рассталась пара в октябре 2020-го.

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