Вам и не снилось: журналисты посчитали, во сколько могли обойтись дни рождения Бузовой и Утяшевой

Некоторым россиянам нужно потратить несколько лет, чтобы заработать столько денег, при этом отказаться от еды и одежды.

Кому-то щи пусты, а кому-то жемчуг мелкий. Эта старая русская пословица жива и по сей день. Журналисты «Комсомольской правды» решили заглянуть в кошелек отечественным звездам и узнать, сколько они тратят на банкеты, организованные в честь их дней рождений.

Одни из самых ярких последних – это торжества Ольги Бузовой, Ляйсан Утяшевой и Александра Овечкина.

В новых условиях гостей нередко стали тестировать на входе, а у аниматоров и персонала требовать свежие справки на коронавирус.

Итак, популярные артисты и публичные личности тратятся обычно на следующее: аренда банкетного зала (около 400 тысяч рублей), банкет (500 тысяч – 1 миллион), торт (от 200 тысяч за 20 кг), декорации и зоны для фото (200-500 тысяч), выступления звезд (от 2 миллионов). В итоге один праздник в условиях Москвы обходится в сумму примерно в 5 миллионов. Ну а если праздник провести где-нибудь в Дубае, ценник вырастет в несколько раз.

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