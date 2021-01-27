«Лучший друг Арсюши»: Яна Рудковская запечатлела младшего сына с домашним питомцем

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко четыре месяца назад вновь стали родителями. Появившийся на свет очаровательный малыш пары по имени Арсений сделал Яну и Евгения еще счастливыми. Они с удовольствием заботятся о маленьком наследнике и позволяют поклонникам смотреть на их хорошенького карапуза.

Правда, лица мальчика родители пока не показывают, предпочитая разворачивать его спиной к камере. Но судя по всему, они уже близки к тому, чтобы рассекретить Арсения полностью. Яна Рудковская поделилась в Instagram снимком мальчика, на котором он запечатлен в профиль. Если немного увеличить фото, можно рассмотреть хорошенький носик, щечки и подбородочек. Рядом с Арсением запечатлен домашний питомец звездного семейства – шпиц Панчо.

«Лучший друг Арсюши — это Панчо», — подписала под фото Яна Рудковская.

Поклонники умилились трогательному кадру и отметили, что Арсений заметно подрос.

«Какой уже большой», «Как мило. Обожаем вас», «Боже, какой красавчик. Яночка, ты молодец! Так держать», «Ой, ну что за милота», — высказываются в Сети.

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