«Дожила до возраста, когда могу говорить правду»: Рудковская устроила скандал на дне рождения Бузовой

Продюсер Яна Рудковская устроила скандал на дне рождения певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Поводом стали слова одной из подруг именинницы, что отечественный шоу-бизнес якобы не всегда искренний.

«У нас все хорошо со слухом, со зрением. Мы старые битые солдаты. Я дожила до такого возраста, когда могу говорить только правду. За слова надо отвечать. И думать, о чем вы говорите. Потому что люди, которые здесь собрались, они в этой жизни очень много чего сделали. Здесь вот сидит Лолита, Слава. Они никому ничего не должны». Яна Рудковская

Досталось от Рудковской и еще одной девушке, произносившей ранее поздравления.

«А вторая девушка сказала такую вещь. Не будем желать тебе детей. Послушайте. Я буду желать детей. Вы, пожалуйста, говорите только за себя. Поэтому ты меня поняла. Никогда тебе шоу-бизнес льстить не будет», — добавила Рудковская.

«Это так круто, что вы живые все. Меня с каждым гостем что-то связывает», — только и смогла произнести в ответ Бузова. Напомним, что певице исполнилось 35 лет и по этому случаю она закатила грандиозную вечеринку, сообщает портал Super.ru.

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