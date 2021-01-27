Женственна в мужской одежде: стилист похвалила аутфит Анны Бузовой на вечеринке у звездной сестры

Грандиозная вечеринка, которую на днях закатила поющая ведущая Ольга Бузова, стала одним из самых ярких и обсуждаемых событий последних дней. Одни наряды звездных гостий теледивы чего стоили! Сама виновница торжества сменила несколько образов за вечер – один эффектнее другого. Удивляли своими луками и приглашенные на праздник.

Так, родная сестра Ольги Бузовой, красавица Анна явилась на вечеринку в брючном костюме, стилизованном под мужской. Широкие свободные брюки, черный галстук и жакет – Анна Бузова выглядела еще более хрупкой, чем она есть на самом деле.

Каким образом Анне удалось выглядеть подчеркнуто женственно в мужском одеянии Teleprogramma.pro объяснила модный эксперт Лариса Тимиряева.

«Маскулинный стиль в женской моде занимает лидирующие позиции, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — На контрасте с мужской одеждой, женственность подчеркивается более утонченно и ненавязчиво и позволяет женщине быть более раскованной без риска показаться вульгарной. Анна Бузова выглядит как Кэтрин Хепберн. Никто не мог так эффектно и женственно представать в мужской одежде, как она. И та же изюминка, как у Кэтрин — женские украшения, в данном случае, серьги, на контрасте с мужским образом. Здорово!»

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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