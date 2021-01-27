Ольга Бузова попросила защиты у Аллы Пугачевой

В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» речь шла о киберпреступности.

Накануне Ольга Бузова устроила грандиозную вечеринку по поводу своего 35-летия. Поздравить поющую ведущую пришли многие звезды шоу-бизнеса, а сама поп-дива блистала в разных образах, сменив несколько нарядов подряд.

В эфире свежего выпуска шоу «Бородина против Бузовой» речь шла о киберпреступности. Главными героинями студии стали экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина, чей аккаунт в Instagram с восьмилетней историей был взломан перед новым годом и еще одна участница знаменитой телестройки Ирина Агибалова. Светская львица рассказала, как ей угрожает неизвестный. В самый разгар программы Ольга Бузова решила обратиться за помощью к Алле Пугачевой, а после и вовсе покинула студию.

Все подробности в новом выпуске программы «Бородина против Бузовой» 27 января на ТНТ.

Напомним, что ранее в Сети обсуждали конфликт артистки с Примадонной. Якобы Алла Борисовна была против того, чтобы 35-летняя артистка выступала на новогодних огоньках.

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