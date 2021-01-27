Договорились: Сергей Шнуров пожаловался в полицию на Иосифа Пригожина из-за угроз физической расправой

Скандал Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина набирает обороты. Стало известно, что музыкант Сергей Шнуров обратился в полицию из-за того, что ему угрожает продюсер Иосиф Пригожин. Как сообщается, заявление уже написано и доставлено в соответствующую инстанцию. Словесная перепалка в соцсетях достигла невиданного размаха и перешла в юридическую плоскость, не исключено, что затем будет и уголовная.

Как заявил адвокат Сергея Шнурова, высказывания Иосифа Пригожина вполне подпадают под действие статьи 119 Уголовного кодекса «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью».

Напомним, во время конфликта Иосиф Пригожин не сдержался и пообещал физически наказать Сергея Шнурова, если тот не перестанет задевать его и певицу Валерию.

Скандал между знаменитостями не утихает на протяжении нескольких месяцев. Сергей Шнуров в свойственной ему язвительной манере высмеял жалобы продюсера на сложное материальное положении из-за пандемии коронавируса.

В пылу ссоры прозвучало немало нелицеприятных фраз, за которые теперь, видимо, придется отвечать. О том, что Сергей Шнуров обратился в полицию, сообщил телеграм-канал Super.ru.

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