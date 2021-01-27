«Ценишь каждый миг»: Марина Зудина поделилась редким фото с сыном от Олега Табакова

Марина Зудина в браке с известным актером и режиссером, ныне покойным Олегом Табаковым родила двоих детей. Сыну звездной пары Павлу 25 лет, а дочери Марии в апреле исполнится 15. Павел Табаков пошел по стопам родителей, за его плечами уже несколько работ на сцене и в кино. Молодой человек — востребованный актер. Марина Зудина гордится сыном, но при этом сетует на то, что видятся они теперь нечасто, актриса скучает по взрослому наследнику.

В Instagram вдова Олега Табакова поделилась совместным фото с Павлом, которое, судя по всему, было сделано еще в «доковидные» времена. На снимке звездные мама и сын запечатлены во время похода в кино: ни у них, ни у других зрителей в зале на лицах нет масок, да и положенная теперь социальная дистанция не соблюдается.

«С сыном в кино. Когда дети маленькие, то они всегда рядом. Когда вырастают, ценишь каждый миг», — прокомментировала фото Марина Зудина.

В кадре она весело смеется, вероятно, Павел Табаков рассказал ей какую-то забавную историю.

Поклонники звездной семьи пришли в восторг от позитивного кадра, они признаются, что обожают улыбку Марины Зудиной.

«Про детей — точно! Будьте здоровы!», «Мариночка, ну, как научиться так искренне улыбаться? Великолепное фото с сыночком!», «Харизма папина передалась сыну», — высказываются в Сети.

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