«Никто ничего не обсуждал со мной»: Марина Зудина раскрыла детали создания памятника Олегу Табакову

В минувший понедельник в Москве, рядом с театром Олега Табакова был открыт памятник гениальному актеру и режиссеру, которого несколько лет назад не стало.
На открытии присутствовали многие известные артисты. Инициатором создания архитектурной композиции стал Владимир Машков, нынешний худрук театра, у которого напряженные отношения с вдовой Олега Павловича Мариной Зудиной.
Как рассказала в Instagram Марина Вячеславовна, идею памятника Машков с ней не обсуждал. Он сам обратился к скульптору Александру Руковишникову. Было это больше двух лет назад.
«То есть, никто ничего не обсуждал со мной, но чудесным образом так совпало, что я сразу приняла эту идею! И дети, и близкие друзья, и коллеги тоже!» — написала в Instagram Марина Зудина.
Вдова также объяснила, почему архитектурная композиция дополнена именно котом Матроскиным, персонажем мультфильма, который озвучил Олег Табаков.
«Матроскин олицетворяет ту витальность, которая была свойственна Табакову», — добавила актриса.
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