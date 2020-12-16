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«Никто ничего не обсуждал со мной»: Марина Зудина раскрыла детали создания памятника Олегу Табакову

Актриса рассказала, как приняла идею архитектурной композиции в память о покойном муже.

«Никто ничего не обсуждал со мной»: Марина Зудина раскрыла детали создания памятника Олегу Табакову
Марина Зудина. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

В минувший понедельник в Москве, рядом с театром Олега Табакова был открыт памятник гениальному актеру и режиссеру, которого несколько лет назад не стало.

На открытии присутствовали многие известные артисты. Инициатором создания архитектурной композиции стал Владимир Машков, нынешний худрук театра, у которого напряженные отношения с вдовой Олега Павловича Мариной Зудиной.

Как рассказала в Instagram Марина Вячеславовна, идею памятника Машков с ней не обсуждал. Он сам обратился к скульптору Александру Руковишникову. Было это больше двух лет назад.

В Москве появился памятник Олегу Табакову
В Москве появился памятник Олегу Табакову. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

«То есть, никто ничего не обсуждал со мной, но чудесным образом так совпало, что я сразу приняла эту идею! И дети, и близкие друзья, и коллеги тоже!» — написала в Instagram Марина Зудина.

Вдова также объяснила, почему архитектурная композиция дополнена именно котом Матроскиным, персонажем мультфильма, который озвучил Олег Табаков.

«Матроскин олицетворяет ту витальность, которая была свойственна Табакову», — добавила актриса.

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