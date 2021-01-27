Наташа Королева показала редкие кадры с моложавой мамой накануне ее 75-летия

Недавно Наташа Королева и Тарзан выпустили совместный трек и клип на песню «Гори, гори». Его съемки проходили на Занзибаре, где оба принимали участие в реалити-шоу «Племя». Песня стала своеобразным гимном их любви. Напомним, что артистка простила мужа за его измену, которая случилась в прошлом году. В своем микроблоге Королева показала, как ее мама принимает участие в фотосессии.

«Мама, тебя самый модный фотограф Майами снимает», — сказала за кадром Королева.

Отметим, что в феврале Людмиле Ивановне Порывай исполнится 75 лет. Ее жизнь также связана с музыкой. На протяжении многих лет мама Наташи была дирижером.

Отметим, что на днях Королева с сыном Архипом выпустила трек «Дельфин и Русалка» в новой музыкальной обработке. В оригинале Наташа исполняла песню со своим первым мужем Игорем Николаевым.

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