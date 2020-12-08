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Наташа Королева выплатила новогодние премии своим артистам и распустила коллектив

Как отметила певица, у нее нет возможности содержать творческую команду.

Наташа Королева выплатила новогодние премии своим артистам и распустила коллектив
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Певица Наташа Королева заявила, что распустила свой творческий коллектив до лучших времен. По словам исполнительницы, у нее сейчас нет возможности содержать артистов, которые, чтобы выживать вынуждены искать другую работу, и платить им каждый месяц зарплату.

Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Как отметила звезда, если раньше в декабре она выступала чуть ли не в ежедневном режиме, то сейчас из-за пандемии концертов нет. Людям совсем теперь не до развлечений.

«Свой коллектив я распустила. Правда, перед этим дала всем новогодние премии. На этом пока все. У меня нет средств, чтобы содержать свой коллектив. Мне бы как-то самой уже простоять. Потому как до какого момента продлится пандемия, никто не знает».

Наташа Королева

Ранее Наташа Королева рассказывала, что из-за пандемии стала отказывать себе и своим близким во многих покупках. В то же время она отмечала, что родилась в Советском Союзе и не понаслышке знает, что такое дефицит, сообщает «Собеседник».

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