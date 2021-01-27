Счастливый папа: Виторган провел время с сыном от Собчак за моделированием самолета

Платон в свои четыре года обладает очень пытливым умом.

Максим Виторган рассказал о новом увлечении сына Платона, которое Ксения Собчак восприняла со свойственным ей сарказмом. Светская львица не поверила, что ее бывший муж доведет дело до конца. Речь идет о довольно забытом хобби – моделировании.

Как признался артист в личном блоге, он все свое детство «бегал» от него. Однако наследник оказался совсем другим человеком по характеру и попросил у отца «желтый самолет с пропеллером».

«Няня, увидев коробку, уволилась. Мама не без легкого злорадства сказала: «Хочу посмотреть, как вы это будете собирать!..» И вот половина работы позади. Да, глаз дергается. Но все живы. Посуда и мебель целы. Правда, впереди шасси и покраска…» — пошутил Виторган.

Отметим, что четырехлетний Платон действительно обладает незаурядными способностями. Он учится в престижной школе международного уровня, где преподавание ведется исключительно на иностранных языках. Естественно, что он уже владеет английским, отлично читает и пишет на русском, декламирует стихи и хорошо поет, знает азы астрономии. А недавно телеведущая показала, как малыш плавает. Он с легкостью преодолел бассейн возле виллы на Мальдивах, которую семья Константина Богомолова и Ксении Собчак арендовала для отдыха.

Напомним, ведущая рассталась с Виторганом несколько лет назад, а в сентябре 2019-го она вышла замуж за режиссера. Артист пока сохраняет статус холостяка.

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