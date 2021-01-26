Тotal black: Юлия Савичева облачилась в трикотажное облегающее платье с высоким разрезом по ноге

Рыжеволосая вокалистка Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram стильный, дерзкий и вместе с тем несущий сексуальный подтекст образ. Певица запечатлелась в здании, отделанном в стиле лофт, на фоне кирпичной стены.

Юлия Савичева облачилась в черное трикотажное платье, ботильоны и кожаную косуху, выбрав при этом колготки нюдового оттенка. Платье облегает стройный стан вокалистки, подчеркивает округлые бедра, а кожаный ремень делает акцент на талии.

Модный эксперт Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева похвалила Юлию Савичеву за умение выбирать наряды, которые не только соответствуют последним трендам, но еще и идут ей.

«Стильный образ в модном total black, в трендовой его подаче с разницей фактур (матовая и глянцевая) и текстур (мягкая и жесткая) тканей, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Мягкое трикотажное платье создает тот самый модный контраст с жесткой косухой и сапожками. Хочу отметить, что трикотажные платья длины миди с высоким разрезом по ноге просто на пике популярности холодного осенне-зимнего сезона – 2020/21. Модного градуса и сексуальности образу добавляет разрез, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Все целостно и гармонично».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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