«Пусть дети занимаются творчеством»: дочь Савичевой начала краситься в детском саду

Юлия Савичева рассказала подписчикам в Instagram, что ее трехлетняя дочь Аня начала приходить из садика домой накрашенной: то синие тени, то красная помада с узорами на лице, а иногда даже появляется маникюр. На вопрос, кто ее так накрасил, девочка отвечает, что это подружка (стоит напомнить, что малышка живет в Португалии, с родителями мужа певицы).

«Причем, воспитатели в садике не ругают и не останавливают, мы тоже. Пусть дети занимаются творчеством. Если будем запрещать, они втихаря это будут делать, — рассуждает Юлия. — Я, если честно, не вижу ничего плохого в том, что дети так познают мир, себя и контактируют таким образом».

Конечно, звездная мама страшится того, что на некоторую косметику у ребенка может быть аллергия, или макияж может попасть в глаза. Но пока трудность возникла только один раз, когда девочка вернулась домой с шикарной водостойкой помадой на губах, которую далеко не сразу удалось смыть. Пришлось оттирать детским маслом.

«Мне вот в детстве не разрешали красить губы красной помадой перед садиком, а очень хотелось! У нас с мамой возникали настоящие баталии на эту тему. Вот такие разные взгляды на воспитание», — резюмировала Савичева.

Напомним, что Юлия росла в семье музыкантов, а ее отец вообще был барабанщиком в рок-группе. Однако нравы в стране были другие, а сегодня 33-летняя мама не против того, чтобы ее дочь осваивала макияж с детского сада. В конце поста певица спросила у своих подписчиков, как они к этому относятся.

Смотрите также: