«Желанная»: Лопырева будоражит воображение роскошной грудью в кружевной майке с глубоким вырезом

Виктория Лопырева, безусловно, входит в число самых красивых женщин современности. Блондинка всегда выглядит безупречно, ее фото в Instagram – выше всяких похвал, а образы, которые демонстрирует модель, чувственны, притягательны и полны эротизма.

На этот раз Виктория Лопырева предстала на снимке в кружевной белой майке, которая плотно облегает ее округлую грудь. Наряд с глубоким вырезом, так что получить эстетическое удовольствие от разглядывания роскошного бюста Вики Лопыревой может каждый подписчик звезды.

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Под снимком модель сделала заявление, слегка контрастирующее с его содержанием.

«Вы можете «выключать» людей в реальной жизни. Это называется личными границами», — написала Виктория Лопырева.

Но похоже, что в текст, написанный на английском языке, вникать подписчики блондинки не планируют. Кто же обращает внимание на буквы при наличии такого визуального контента!

«Шикарная блондинка, талантливая женщина, miss Victoria Lopyreva, удачи вам в труде!», «Какой добрый взгляд!», «Идеальная женщина Вика, моя муза», «Желанная», — высказываются в Сети.

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