Папарацци подловили Лопыреву на пляже с бородатым смуглым мужчиной, и это точно не ее муж

Викторию Лопыреву подловили американские папарацци на пляже в Майами. На обнародованных снимках она предстает со знойным мачо с бородой. Как пишет «Комсомольская правда», модель отдыхала в США в этот период без мужа Игоря Булатова и сына Лео.

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По данным издания, блондинка мило ворковала с мужчиной и вела себя с ним непринужденно, все время смеясь над его шутками.

Напомним, муж модели Игорь Булатов работает премьер-министром Республики Коми и живет в Сыктывкаре, изредка навещая жену и ребенка. 37-летняя звезда, вопреки ожиданиям публики, не переехала за супругом на Север, а предпочла жизнь в Арабских Эмиратах, обосновавшись в Дубае еще до начала пандемии.

Отметим, что ни о каких размолвках со своей второй половинкой Виктория поклонникам и журналистам не сообщала. Напротив, демонстрировала в социальных сетях полнейшую идиллию с мужем. Фотографии папарацци можно посмотреть здесь.

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