Теперь на Мальдивах: стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала «Гранд»

На этот раз действие фильма перенесется на экзотические острова.

Полюбившийся многим сериал «Гранд» получил свое продолжение. Уже начались съемки пятого сезона комедийного фильма. На этот раз несколько событий сериала развернутся в экзотических локациях. Действие перенесется на Мальдивские острова. Главная героиня Ксюша на время решит оставить свою престижную должность и отправится наслаждаться солнцем и океаном, чему несказанно рада актриса Мила Сивацкая, исполняющая роль Ксюши.

«Я очень рада съемкам на Мальдивах, это такой подарок! Я никогда там не была, но уверена, что будет очень красиво и здорово — загар, океан», — поделилась Мила Сивацкая.

Правда, Ксюша отправится на Мальдивы без своего возлюбленного Юры, роль которого исполняет Александр Соколовский.

Сумеют ли молодые люди сохранить отношения на расстоянии? К тому же рядом с одним из героев, по замыслу авторов сериала, в этот момент окажется первая любовь.

О том, как будут разворачиваться события, поклонники сериала узнают уже совсем скоро. Видеосервис Start запланировал премьеру пятого сезона «Гранда» на первое полугодие этого года.

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