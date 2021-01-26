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Теперь на Мальдивах: стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала «Гранд»

На этот раз действие фильма перенесется на экзотические острова.

Теперь на Мальдивах: стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала «Гранд»
Мила Сивацкая. Фото: видеосервис Start

Полюбившийся многим сериал «Гранд» получил свое продолжение. Уже начались съемки пятого сезона комедийного фильма. На этот раз несколько событий сериала развернутся в экзотических локациях. Действие перенесется на Мальдивские острова. Главная героиня Ксюша на время решит оставить свою престижную должность и отправится наслаждаться солнцем и океаном, чему несказанно рада актриса Мила Сивацкая, исполняющая роль Ксюши.

«Я очень рада съемкам на Мальдивах, это такой подарок! Я никогда там не была, но уверена, что будет очень красиво и здорово — загар, океан», — поделилась Мила Сивацкая.

Правда, Ксюша отправится на Мальдивы без своего возлюбленного Юры, роль которого исполняет Александр Соколовский.

Сумеют ли молодые люди сохранить отношения на расстоянии? К тому же рядом с одним из героев, по замыслу авторов сериала, в этот момент окажется первая любовь.

О том, как будут разворачиваться события, поклонники сериала узнают уже совсем скоро. Видеосервис Start запланировал премьеру пятого сезона «Гранда» на первое полугодие этого года.

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