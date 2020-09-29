«Вся команда переживала за результат»: премьера нового сезона сериала «Гранд» состоится в октября

Сериал «Гранд» удивит зрителей в новом сезоне. По словам режиссера проекта Дмитрия Грибанова, четвертый сезон получился самым динамичным и драматическим. В сериале появятся вещи, которых раньше не было: похищение, человек в коме, первая смерть.

Также в новых эпизодах действие перенесется на непривычную локацию — настоящую ферму. Такие необычные декорации будут в эпизодах сериала не просто так: новый возлюбленный управляющей роскошного эко-отеля Ксении Завгородней — фермер из соседней деревни.

Исполнитель роли владельца отеля Льва Глебовича — Александр Лыков поделился своими впечатлениями от съемок эпизодов на ферме:

«Четвертый сезон лично я считаю новым продуктом, так как у нас проявилась достаточно заметная и сюжетно-значимая натурная локация — ферма. До этого на протяжении трех сезонов мы выходили на натуру незначительно. Появилось новое пространство и вся наша команда, конечно, переживала за результат».

Слоган сезона «Противостояние» гласит: «Полный чикипибарум!». Сюрпризов и правда создатели сериала подготовили достаточно. Какие постояльцы окажутся в отеле на этот раз? Сможет ли фермер из деревни Днище завоевать сердце Ксюши? Кто из героев окажется в смертельной опасности?

Смотрите новые эпизоды сериала «Гранд» со 2 октября на канале «Супер».