«Красиво!»: Лиза Галкина примерила новое платье в стиле наив с кукольным бантом по талии

Наследники Аллы Пугачевой Гарри и Лиза Галкины растут неизбалованными детьми. Видимо Примадонна и ее муж Максим Галкин специально воспитывают их в простоте. К примеру, они питаются обычной пищей вроде гречки с котлетами или супа-лапши. Ранее мы показывали ролик с одной из таких трапез в их замке, когда младшая дочь народной артистки рассуждала о пользе каши.

То же самое касается одежды. Да, в арсенале Лизы есть даже натуральные шубки, но это скорее необходимость для русской зимы, чем попытка бахвальства. Новым вещам близнецы радуются ровно так же, как и дети среднестатистических родителей.

В этом можно убедиться, взглянув на видео, который накануне выставил в Сеть фан-аккаунт Галкиной. В кадре семилетние двойняшки примеряют только что купленные наряды. Малыши с любопытством рассматривают их и явно довольны приобретением. Лиза облачилась в белое платье в стиле наив с пышной юбкой с воланами и акцентным кукольным бантом на талии.

«Красиво!» — резюмирует она.

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