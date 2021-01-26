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«Не страшны ни холод, ни жара»: обнаженная Волочкова, прикрывшись веником, позировала в шпагате на снегу

Балерина восстанавливает силы после дня рождения привычным для себя способом.

«Не страшны ни холод, ни жара»: обнаженная Волочкова, прикрывшись веником, позировала в шпагате на снегу
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова 20 января отметила юбилей – бывшей солистке Большого театра исполнилось 45 лет. По такому случаю балерина устроила настоящий праздник, на котором выступила для дорогих гостей. Однако, одним вечером звезда не ограничилась – она продолжила отмечать именины несколько дней.

Чтобы восстановить силы, Волочкова обратилась к специалисту, оказавшему ей необходимую помощь на дому. После чего звезда сцены поспешила в баню – она обожает париться. Как и демонстрировать шпагаты – выйдя из парной, обнаженная балерина продемонстрировала свою безупречную растяжку, прикрывшись одним веничком.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Не страшны ни холод, ни жара», — подчеркнула звезда.

К слову, ни один отпуск Волочковой не обходится без шпагата. И каждый раз Волочкова удивляет, изобретая все новые ракурсы.

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