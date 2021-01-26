Два народных артиста России, чемпионы мира, Европы и Олимпийский чемпион: кто они – герои второго сезона шоу «Маска»

Всего в самом охраняемом проекте телесезона будет участвовать 14 разных масок.

Одно из самых популярных шоу 2020-го года — вокальный проект «Маска» — получило продолжение. Известна дата долгожданной премьеры — 14 февраля. Ведущим по-прежнему будет Вячеслав Макаров, а вот все остальное интригующе изменилось: состав жюри — к квартету прежних добавится пятый судья, — а также сами маски — это совершенно новые персонажи, животные и предметы.

Стало известно, что на сцене во втором сезоне шоу «Маска» выступят 14 персонажей. Это необычные герои, которые не повторяются с прошлым проектом: Ананас, Банан, Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляшка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

Как и в первом сезоне, новые участники подписали договор о неразглашении о своем участии в шоу. Даже близкие и члены семьи не знают, что они будут выходить на сцену в шоу «Маска».

Организаторы лишь интригуют: в копилке новых персонажей в общей сложности 26 музыкальных альбомов и 108 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 16 героев кино и мультфильмов. К тому же, среди 14 участников — 2 народных артиста России, чемпион мира, чемпион Европы и Олимпийский чемпион.

Напомним, премьера первого сезона шоу «Маска» состоялась весной прошлого года. Яркие голоса участников заставили звездное жюри изрядно потрудиться, угадывая, кто же перед ними в том или ином костюме.

Победу в финале, решением судей, одержал Лев, в костюме которого выступал Анатолий Цой. Вместе с ним удивляли жюри и телезрителей Лариса Долина в костюме Оленя, Анна Плетнева в роли попугая, Влад Топалов, который переоделся в Панду, и многие другие: Стас Костюшкин, Алексей Глызин, Антон Лирник, Светлана Мастеркова, Карина Кокс, Оксана Федорова, Елена Катина, Вадим Такменев.

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