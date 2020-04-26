Маски сорваны: победителем шоу «Маска» на НТВ стал Лев

Долгожданный и грандиозный, интригующий и яркий – финал шоу «Маска» состоялся на телеканале НТВ. В течение двух месяцев этой весны на сцене проекта выступили 12 переодетых в животных, предметы и явления участников. До конца дошли четверо – Лев, Попугай, Олень и Волк.

Сначала из борьбы за победу выбыл Попугай. Им оказалась Анна Плетнева, экс-солистка группы «Винтаж». Во второй части шоу из трех оставшихся финалистов жюри сначала рассекретило Оленя. Как и предполагали звездные судьи, в костюме рогатого выступила Лариса Долина.

«Когда мне предложили принять участие, позвонили и сказали: «Оденьтесь в оленя и два месяца топчитесь здесь на сцене в этом жутком костюме, я ни секунды не раздумывала, я приняла решение моментально. Потому что я понимала, что мне здесь много возможностей будет, чтоб потенциал вытащить из себя. И я себя заново открыла» — поделилась Долина.

Выбирая победителя первого сезона, жюри были единогласны – и Лев, и Волк достойны «золота» на проекте. Но первое место только одно. И сначала маску сняли с Волка. Как и предполагали судьи, в костюме дикого хищника оказалась Карина Кокс, бывшая звезда группы «Сливки».

«Это мегаопыт, он был уникален для меня, и музыкальные продюсеры вытащили из меня такое, что я сама не ожидала, что у меня внутри есть» — сказала Карина.

«Для меня вы явились открытием проекта. Желаю вам, чтобы вы открылись в своем новом репертуаре использовали все возможности свои вокальные и артистические» — обратилась Валерия. «Это было действительно круто!» — восхитился Родригез.

И главная интрига проекта – кто же под маской Льва – Никита Пресняков или Анатолий Цой – был раскрыта. Из выпуска в выпуск, напомним, эти два варианта исходили от жюри. И победителем первого сезона проекта «Маска» оказался Анатолий Цой.

«Я до сих пор не верю, потому что каждый финалист был достоин победы. Я был уверен, что не выиграю, — признался певец. И добавил: «Таких номеров в моей жизни еще не было. НТВ – мой счастливый канал, когда-то я уже выигрывал здесь, в проекте «Хочу к Меладзе». Я безумно счастлив!».

Цой попросил прощения за то, что обманывал жюри и телезрителей, увиливал от ответов на вопросы. «Таково шоу» — развел руками победитель.

«Полный вперед! Очень круто!» — воскликнул Гарик Мартиросян.