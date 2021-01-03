Утеплилась: 45-летняя Захарова облачилась в шубу из натурального меха, как у Климовой

Несколько лет Елена Захарова мечтала стать мамой. Планы осуществились три года назад. Елена родила дочку, которую скрывает от публики. Впрочем, своей личной жизнью она тоже не делится с фанатами. А в Instagram публикует только свои снимки. На этот раз Елена поздравила фанатов с наступившим новым годом.

«Пусть все задуманное исполнится в Новом году! Чудесного всем настроения!» — написала Захарова.

На снимке Елена позировала в шубе из роскошного меха. В такой же наряде ранее на публике появлялась Екатерина Климова. Образ Захарова дополнила шляпой кремового цвета.

Напомним, что в ноябре Елене Захаровой исполнилось 45 лет. Популярность ей принесла роль Полины Сергеевны в сериале «Кадетство», съемки которого прошли в 2006 году.

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