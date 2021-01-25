«Саша с весны находился в депрессии»: директор Александра Шаляпина высказался о трагедии комика

По словам представителя комика Stand Up Show Александра Шаляпина Марии Малякиной, артист стал жертвой коронавируса. Из-за пандемии были отменены все выступления и съемки с участием Александра Шаляпина. Образовавшуюся паузу он заполнял алкоголем и в итоге скатился в жуткую депрессию, которую не смог побороть.

«Да, с весны Саша уже находился в депрессии, когда из-за пандемии отменили все мероприятия. Александр стал жертвой коронавируса. Он вообще много переживал из-за разных моментов», — поделилась Мария Малякина в беседе Teleprogramma.pro.

Чтобы хоть как-то помочь Александру Шаляпину поверить в то, что он нужен своим поклонникам, Мария Малякина организовала ему концерт, который должен был состояться уже в феврале. Но увы, шоу придется отменить из-за смерти артиста.

Напомним, что бездыханное тело Александра Шаляпина в понедельник, 25 января, утром обнаружила в квартире его жена, вернувшаяся с дачи. Причина смерти — суицид.

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