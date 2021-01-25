«Не смог рассмешить самого себя»: Харламов отреагировал на смерть Шаляпина

Известный шоумен и актер Гарик Харламов не смог остаться в стороне от скорбного события, новость о котором повергла в шок в этот понедельник всех поклонников Stand Up Show. На своей страничке в Instagram Харламов высказался о смерти своего коллеги Александра Шаляпина, вспомнив, каким талантливым и незаурядным человеком тот был.

«Ушел из жизни Саня Шаляпин. Ушел сам. Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя», — написал Гарик Харламов.

Он добавил, что был лично знаком с покойным и очень сожалеет о том, что тот так трагически скончался.

«Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеется, и укорачивает тем, кто смешит. Светлая память», — заключил Гарик Харламов.

Напомним, что тело Александра Шаляпина было обнаружено в квартире комика утром в понедельник, 25 января. Главная версия кончины 41-летнего мужчины — самоубийство.

Известно, что у Александра Шаляпина последние двадцать лет были проблемы с алкоголем. Не так давно он проходил лечение в одной из реабилитационных клиник.

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