«Оля, ты лучшая!»: Малахов похвастался канареечной шубой, которую подарила Бузова его жене

Ранее в таком же облачении появлялась в свете сама певица.

Ольга Бузова на днях рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Певица не скрывает своих эмоций и признается, что для нее это — настоящая трагедия. Да и сам рэпер вовсе не выглядит счастливым. За кулисами проекта «Танцы со звездами», где он участвует, его видят в подавленном состоянии. Однако выходя на сцену, он старается натянуть улыбку на лицо.

Зная о беде телеведущей, ее коллега Андрей Малахов поразился неожиданному презенту от нее в адрес его жены Натальи Шкулевой. Подарок оказался весьма щедрым и современным, как он выглядит ведущий проекта «Привет, Андрей!» показал в личном блоге.

«Вы только посмотрите, какую шикарную шубу подарила Оля Бузова моей супруге! Какое сердце у Оли – переживать сейчас всю трагедию и думать еще о других! Олечка, ты самая лучшая!» — восхитился Малахов.

Любопытно, что в такой же канареечной шубе ранее появлялась в свете сама Бузова. Она ходила в мехах на шопинг, купив несколько пар брендовой обуви.

Смотрите также