«Это пройденный этап»: Дава впервые высказался о разрыве с Ольгой Бузовой в эфире шоу «Танцы со звездами»

Популярный музыкант и блогер Давид Манукян участвует в двенадцатом сезоне проекта «Танцы со звездами» телеканала «Россия 1», вторая передача которого вышла в эфир в это воскресенье, 24 января. Ведущий шоу Андрей Малахов не смог удержаться от вопроса о разрыве Давы с Ольгой Бузовой, понимая, что этого ждут все поклонники пары.

«К сожалению, это жизнь. Все, что начинается, может закончиться. Это был пройденный этап», — ответил Давид Манукян.

Глядя на экс-избранника Ольги Бузовой, было очевидно, что ему тяжело говорить на тему разрыва с ней, и он с трудом подбирает каждое слово.

«Я не хочу говорить о личной жизни, потому что здесь я для того, чтобы танцевать. Я благодарен моей партнерше Дарье Палей за поддержку», — добавил Давид Манукян.

Сама же танцовщица Дарья Палей призналась, что ей неприятно читать в Интернете о себе. Девушку, напомним, уже начали подозревать в том, что это она увела Манукяна у Бузовой.

«У меня есть муж, которого я очень люблю, и годовалая дочка. У меня в семье все прекрасно. Супруг тренирует нас с Давой. Дава великолепен, как партнер», — поделилась Дарья Палей.

Кстати, выступление Давида Манукяна и Дарьи Палей в это воскресенье было под вопросом. Во время репетиции Дава травмировал плечо, и врачи настоятельно рекомендовали ему не выходить на паркет.

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Но молодой человек нарушил предписания медиков и вместе с Дарьей Палей они вновь блестяще выступили.

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