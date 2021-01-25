«Просто богиня»: Макеева запечатлелась в ажурном белье, подразнив изгибами фигуры

Актриса Анастасия Макеева часто радует своих фанатов откровенными снимками. В свои 38 она — обладательница идеальной фигуры и роскошных форм, глядя на которые подписчики в Instagram зачастую приходят в бурный восторг. Так случилось и на этот раз. Анастасия опубликовала снимок, на котором позировала в ажурном нижнем белье.

«Хороша! Как красивая! Шикарная женщина! Просто богиня!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале прошлого года Макеева рассталась со своим третьим мужем. Но спустя несколько месяцев заявила о новом возлюбленном. Личность и внешность мужчины она не раскрывает. Известно только, что они ровесники, а к кино и театру молодой человек не имеет никакого отношения. Он строитель.

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