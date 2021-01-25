«Нельзя быть Коробочкой!»: Бородина показала разбор своего внушительного и роскошного гардероба

Многие платья теледива выгуливала всего по одному разу, а некоторые вообще не надела.

Телеведущая Ксения Бородина накануне устроила разбор гардероба. Ведущая канала ТНТ решила проредить свои огромные платяные шкафы. В основном, Ксения захотела попрощаться с вечерними нарядами. И каких только фасонов у нее не нашлось: футляры, асимметричные, бюстье, с бахромой, в горошек, в цветочек, с пайетками, кожаные… Причем не все эти наряды успели увидеть свет.

«Так как я человек публичный, то обычно один раз надеваешь платье и все. И дальше это платье уже, к сожалению, в никуда, — рассказала телезвезда и подчеркнула: — Также есть новые вещи, которые я вообще ни разу не надевала!»

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Нашлись среди этого невероятного количества нарядов и те, с которыми Бородиной расстаться вдруг стало жалко. Одно из них — макси-длины, золотистое с драпировкой.

«Одно из любимых, — призналась Бородина. — Ему лет 10, наверное. По-моему, я его пару раз надевала. Но оно из таких, которые можно оставлять в наследство: оно и дорогое, и очень клевое».

Разбору подверглись и комбинезоны с юбками. Ксения решила радикально почистить гардероб и заметила: «Надо освобождать место, и тебе все вернется! Нельзя быть Коробочкой».

Собранные таким образом пакеты девушка намерена раздать малоимущим. Она уверена, что платья смогут осчастливить многих выпускниц, которым не в чем пойти на праздник из-за тяжелого материального положения в семье.

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