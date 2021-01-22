«Собрались раньше времени»: Бородина в лиловом строгом костюме отправилась в театр

Телеведущая в свой выходной решила организовать себе культурный досуг, но что-то пошло не так.

Ксения Бородина после закрытия телепроекта «Дом-2», бессменной ведущей которого она была все полтора десятка лет, не ушла с телеканала ТНТ. Девушка осталась вести проект «Бородина против Бузовой», который расширит формат и станет более социальным.

Съемки новых выпусков шли очень плотно — об этом рассказывала соведущая Бородиной, певица Ольга Бузова. Но вот, наконец, у теледив выдался свободный день. И Бородина решила организовать себе культурный досуг. С подругой они отправились в театр.

«Театралки собрались раньше времени», — рассказала эффектная брюнетка подписчикам в stories.

Для выхода в свет Бородина облачилась в лиловый строгий костюм, состоящий из оверсайз-жакета и мини-юбки. Позже рассмотреть его во всей красе позволила дочка Ксении, пятилетняя Теона. По возвращении мамы из театра девочка примерила на себя аутфит мамы.

К слову, вернулась из театра Ксения значительно раньше, чем ожидалось. Девушка опоздала на второе отделение спектакля, и ее не пустили на свое место. Поэтому телеведущая предпочла удалиться из заведения.

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