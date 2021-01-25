«Лишь бы не раскритиковали»: Асмус рассказала, как выбирает наряд для красной дорожки

Звезды всегда тщательно подходят к выбору своего образа, перед тем как появиться на публике. Что уж говорить о нарядах на особый случай, такой, как выход на красную ковровую дорожку. Полюбоваться знаменитостями в лучших своих аутфитах поклонники смогли совсем недавно – на церемонии вручения кинопремии «Золотой орел – 2021». Среди гостей вечера отметила и актриса Кристина Асмус.

Бывшая жена Гарика Харламова появилась перед публикой в белом силуэтном платье в пол с акцентной черной вставкой-бюстье с открытыми плечами. Мнения подписчиков о наряде любимицы разделились – кто-то посчитал его простоватым, кто-то — вполне вечерним.

Сама Асмус решила рассказать, как происходит лично у нее выбор наряда для исключительных случаев. «Лишь бы пойти — это не про меня. При этом я не могу сказать, что ориентируюсь на то, что сейчас модно или «лишь бы не раскритиковали»!», — поведала звезда.

Обычно выбор наряда у Асмус происходит из сотен, а то и тысяч вариантов. Относительно данного платья для «Золотого орла», Асмус призналась – его она нашла из первой двадцатки предложенных.

«Я померила штук 20 платьев. Но когда я его надела, следующие 50 нарядов даже не стала смотреть», — призналась звезда.

О своем вкусе Асмус заметила: «У меня свой спокойный, сдержанный стиль и слава богу моя команда меня слышит. И никогда не настаивает на том, что лично мне «нууу, я даже не знаааю».

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