«Когда я выйду замуж»: Кристина Асмус раскрыла свои планы на личную жизнь

Звезда театра и кино обнародовала сведения о том, когда снова отправится под венец.

Звезда сериала «Универ» и нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус в прошлом году развелась с мужем Гариком Харламовым. В браке звезды прожили почти восемь лет, за это время у них родилась дочь Настя, которой недавно исполнилось семь. Сейчас бывшие практически не общаются, отписались друг от друга в соцсетях и строят планы на личную жизнь.

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Асмус выяснила, когда выйдет замуж еще раз. Девушка устроила онлайн-гадание в Instagram, результатами которого поделилась с подписчиками.

«Когда я выйду замуж, — загадала звезда и вскоре увидела ответ, который застал ее врасплох: — Как через шесть лет? Мне будет 38».

Кристина Асмус явно не ожидала такого поворота. К слову, неизвестно, занято ли кем-то сердце красавицы, чтобы уже делать какие-то предположения относительно ее повторного замужества.

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