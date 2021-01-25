Взрослый ребенок: рэпер Элджей похвастался своими любимыми игрушками

Рэпер обожает не только компьютерные игры, но и куклы для мальчиков.

26-летний музыкант Алексей Узенюк, наиболее известный под псевдонимом Элджей, не отказывает в удовольствии порадовать себя любимого. Рэпер, помимо музыки, увлекается компьютерными играми: обожает побродить и пострелять в Cyberpunk. Дома у него полный комплект необходимой техники, позволяющей погрузиться целиком в виртуальный мир своего персонажа.

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Кроме того, Элджей увлекается и реальными игрушками. И самых любимых он показал в своем микроблоге. Это совсем недетский персонаж, которого подписчики окрестили инопланетянином. Сшитый из ткани разных фактур и оттенков кислотноголовый монстр облачен в леопардовую шубку.

На полке, под которой «отдыхает» мягкий друг Элджея, расположены джойстик, ковбой Вуди из «Истории игрушек» и другие куклы.

Кстати, Элджей собирает коллекцию медведей Bearbrick, как и его более старший коллега, рэпер Тимати. Это стилизованные под определенную тематику куклы, стоимость которых варьируется в пределах от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.

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