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«Настоящий»: рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов

Музыкант Алексей Узенюк предстал перед поклонниками в естественном обличии.

«Настоящий»: рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Элджей и Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/nastyaivleeva

Популярного рэпера Элджея фанаты привыкли видеть с белыми линзами и до последнего не знали, какой у музыканта цвет глаз. Несколько месяцев назад супруг Насти Ивлеевой, настоящее имя которого Алексей Узенюк, полюбил разнообразные грилзы, то есть декоративные накладки на зубы, которые порой выглядели пугающе и придавали образу исполнителя необычный вид.

В свежей публикации своего Instagram Элджей удивил поклонников в очередной раз. Он предстал перед ними естественном обличье – снял линзы и показал белоснежную улыбку без каких-либо накладок на зубах. Многие фанаты были приятно удивлены.

«Без линз! Крутой крутой», «Красавчик», «Улыбайся почаще!», «Самый настоящий», «Какой милый», «На человека стал похож», — отреагировали фолловеры в комментариях.

Музыкант посвящает время в самоизоляции работе над новыми треками. Его супруга, популярный блогер и вайнер Анастасия Ивлеева, рассказывала в одном из своих стримов, что Элджей занят творчеством. Поэтому фанаты с нетерпением ждут его нового трека.

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