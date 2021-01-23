Зашкаливающее количество: Дарья Палей почти каждый день размещает фотографии с Давидом Манукяном

Молодая танцовщица, судя по всему, без ума от бывшего возлюбленного Ольги Бузовой.

Молодая 23-летняя танцовщица Дарья Палей в своем Instagram с начала января нынешнего года чуть ли не в ежедневном режиме размещает фотографии с партнером по проекту «Танцы со звездами» блогером и музыкантом Давидом Манукяном. При этом в каждом посте она расхваливает партнера.

Отметим, что Давид Манукян расстался с телеведущей Ольгой Бузовой после полутора лет отношений. Многие считают, что к этому приложила руку и Дарья Палей, с которой, возможно, у него вспыхнул бурный роман во время съемок проекта.

Добавим, что за последнее время на страничке у девушки появилось сразу шесть постов с Манукяном. Пикантность ситуации в том, что красавица замужем и у нее есть ребенок. С мужем за последнее время она разместила только один пост. «Моя любовь и поддержка. Спасибо тебе!» — написала она, чтобы хоть немного разбавить свою ленту с Давой.

Напомним, что Бузова после расставания с Манукяном обвинила его в изменах. Кроме того, она утверждала, что музыкант ее регулярно избивал. Сам Манукян пока хранит молчание.

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