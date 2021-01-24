Какая верхняя одежда будет в моде весной 2021 года
Видео
Лера Кудрявцева: «Стас Костюшкин рассказал о кризисе отношений»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Редкие деньки со старшей»: 42-летняя красавица-дочка Николаева предстала на редком фото с отцом

Девушка на четыре года старше своей мачехи - нынешней жены именитого композитора Юлии Проскуряковой.

«Редкие деньки со старшей»: 42-летняя красавица-дочка Николаева предстала на редком фото с отцом
Игорь Николаев. Фото: Globallookpress.com

Игорь Николаев на личной страничке в Instagram опубликовал свежий снимок из семейного альбома. Как выяснилось, редкий памятный кадр был сделан по случаю дня рождения певца. На торжестве присутствовала и старшая наследница именитого композитора — Юлия. Еще 17 января Игорь Николаев отпраздновал свое 61-летие.

Дочка музыканта на четыре года старше своей мачехи — нынешней жены певца Юлии Проскуряковой. К слову, они не только тезки, но еще и близкие подруги. Им всегда есть о чем поговорить: тем более, что к своей старшей сестре очень привязана пятилетняя Вероника, младшая дочка композитора. Но на этот раз, как отметил сам певец, на фото он позировал со старшей дочерью.

Певец Игорь Николаев с дочкой Юлией
Игорь Николаев поделился редким кадром со старшей дочкой Юлией. Фото: Instagram.com/igor_nikolaev_mu

«Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее. Особенно в день рождения», — отметил Игорь, дав понять, что автором снимка выступила его любимая жена Юлия Проскурякова, которая прекрасно ладит с падчерицей.

Смотрите также:

Тэги

Игорь НиколаевНовости googleЮлия Проскурякова