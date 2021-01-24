«Редкие деньки со старшей»: 42-летняя красавица-дочка Николаева предстала на редком фото с отцом

Игорь Николаев на личной страничке в Instagram опубликовал свежий снимок из семейного альбома. Как выяснилось, редкий памятный кадр был сделан по случаю дня рождения певца. На торжестве присутствовала и старшая наследница именитого композитора — Юлия. Еще 17 января Игорь Николаев отпраздновал свое 61-летие.

Дочка музыканта на четыре года старше своей мачехи — нынешней жены певца Юлии Проскуряковой. К слову, они не только тезки, но еще и близкие подруги. Им всегда есть о чем поговорить: тем более, что к своей старшей сестре очень привязана пятилетняя Вероника, младшая дочка композитора. Но на этот раз, как отметил сам певец, на фото он позировал со старшей дочерью.

«Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее. Особенно в день рождения», — отметил Игорь, дав понять, что автором снимка выступила его любимая жена Юлия Проскурякова, которая прекрасно ладит с падчерицей.

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