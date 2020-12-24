Как Снегурочка: Проскурякова в белоснежном платье с полупрозрачными рукавами предстала с мужем и дочкой

Игорь Николаев вместе со своей женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой стал появляться вместе на сцене. Ранее он иногда выходил к микрофону с женой, а вот с наследницей никогда.

В преддверии Нового года они вместе приняли участие в праздничном шоу, а потом пришли в студию к Максиму Галкину на передачу «Сегодня вечером», где вновь порадовали зрителей музыкальной композицией. Дружная семья облачилась в едином стиле, примерив белые одежды.

Молодая супруга народного артиста приковывала взгляды зрителей и профессиональных фэшн-экспертов.

«Юлия выбрала целомудренное белое платье с кокеткой и рукавами из гипюра и юбкой А-силуэта на ладонь ниже колена. Образ дополнен классическим тонким ремешком и лодочками золотистого цвета. Очень понятное новогоднее сочетание, напоминающее о Снегурочке, Доброй Фее или Метелице. Образ лишен озорства или кокетства. Спокойствие и теплота — как и положено маме на детском празднике. И все же акцент на плечах, рукавах и талии добавляет фигуре Юлии монументальности», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стилист Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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